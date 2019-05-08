【Ａ場震盪】金融股尾盤領跌，滬指收跌１﹒１％外資流出５０億

《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易戰憂慮升溫，美股大跌拖累滬深股市今早低開，滬綜指

低開１﹒８２％後很快收復跌勢，盤中公布的內地４月進出口數據好壞參半，滬指直至午後仍然

保持微跌，不過到尾盤時段權重金融股跌幅加大，令滬綜指跌幅最終擴大至１﹒１％，收報

２８９３﹒７６點，終於失守二千九關，為今年２月２２日以來最低收市點。深成指低開２％，

盤中一度倒升，結果收跌０﹒９６％。

以美元計，內地４月出口意外下跌２﹒７％，遠差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由

跌轉升４％，不但好於市場預期的下跌３﹒６％，增速更為６個月高。４月貿易順差只有１３８

﹒４億美元，遠低市場預期的３５０億美元，收窄４７﹒２％。分析大都認為，這種進口強而出

口弱、順差收縮的格局都將延續。

兩市成交淡靜，全日成交額僅４８８８億（人民幣．下同），較上日（７日）少９﹒１％，

外資對Ａ股仍然缺乏信心，累計全日通過陸股通沽出Ａ股共４９﹒６３億元，累計四個交易日流

出１２２﹒７６億元。



＊權重金融股連續三日疲軟＊



銀行、保險板塊連續三日疲軟，尤其是保險股出現明顯跌幅，平保（滬：６０１３１８）公

告至４月３０日尚未實施以集中競價交易方式回購Ａ股，全日收挫２﹒９％，累計三日股價挫８

﹒５％，國壽（滬：６０１６２８）跌２﹒４％，，累計三日股價挫１０﹒９％；新華保險（滬

：６０１３３６）跌１﹒９％。

權重銀行股午後跌幅加大，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒６％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）軟１﹒４％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒２％。



＊中國航母建造曝光，軍工股上揚＊



船舶軍工股午後轉強，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）漲６﹒２％，中國船舶

（滬：６００１５０）升１﹒５％，中船科技（滬：６０００７２）升３﹒５％。華府智庫國際

暨戰略研究中心（ＣＳＩＳ）根據一幅衛星相片指出，上海江南造船廠過去半年間一直在建造一

艘大型船艦，相信中國在建造第三艘航空母艦。

人造肉概念繼續炒飛天，哈高科（滬：６０００９５）、金健米業（滬：６００１２７）、

京糧控股（深：０００５０５）、來伊份（滬：６０３７７７）、海欣食品

（深：００２７０２）等股集體漲停。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６６７﹒４６ －１﹒４３



上證綜合指數 ２８９３﹒７６ －１﹒１２ ２１８８﹒９３

深證綜合指數 １５３０﹒３１ －０﹒６５ ２６７０﹒４６



上證Ｂ股指數 ２９４﹒７９ －１﹒１３ １﹒８６

深證Ｂ股指數 ９６８﹒３０ －０﹒１４ ０﹒８９



上證１８０指數 ８１５４﹒００ －１﹒５６

上證３８０指數 ４５６６﹒４５ －０﹒６７



深證成份指數 ９００２﹒５３ －０﹒９６

中小創新指數 １７９９﹒９７ －０﹒１４

深圳創業板指數 １４８１﹒８７ －１﹒４８

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