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即市新聞

08/05/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１４３點子，報６﹒７７５０

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５９６，較上個交易日升１８
點子，結束兩連跌。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４３點子，報６﹒７７５０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７６０７。
　　工銀國際首席經濟學家程實指出，人民幣匯率短期壓力有限、長期仍將保持穩態。隨著美聯
儲鴿派立場的不斷兌現，中國國內貨幣政策空間將進一步拓展，因此人民幣匯率並不會偏離穩態
。（ｃａ）

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