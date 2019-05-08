【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１４３點子，報６﹒７７５０

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５９６，較上個交易日升１８

點子，結束兩連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４３點子，報６﹒７７５０，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒７６０７。

工銀國際首席經濟學家程實指出，人民幣匯率短期壓力有限、長期仍將保持穩態。隨著美聯

儲鴿派立場的不斷兌現，中國國內貨幣政策空間將進一步拓展，因此人民幣匯率並不會偏離穩態

。（ｃａ）

