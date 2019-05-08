《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作，為連續第三日開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元。（ａｃ）
08/05/2019 09:18
【人行放水】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨投放１００億
《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作，為連續第三日開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元。（ａｃ）
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