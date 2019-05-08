【大灣區】深圳高交會１１月１３日至１７日舉行，特設大灣區展區

《經濟通通訊社８日專訊》第二十一屆高交會將於１１月１３日－１７日在深圳舉行。深圳

市副市長王立新在發布會上表示，本屆高交會將突出粵港澳大灣區國家戰略，特設專門展區，加

大對大灣區展商的推薦力度。

在技術展示方面，５Ｇ信息技術和人工智能等成為重點，不僅設置各類應用場景，還將邀請

業內領軍企業、獨角獸企業和領軍人物參展。此外，運用人臉識別、身份證識別、二維碼掃描等

技術手段實現觀眾入場無紙化。（ｃａ）

