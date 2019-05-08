《經濟通通訊社８日專訊》第二十一屆高交會將於１１月１３日－１７日在深圳舉行。深圳
市副市長王立新在發布會上表示，本屆高交會將突出粵港澳大灣區國家戰略，特設專門展區，加
大對大灣區展商的推薦力度。
在技術展示方面，５Ｇ信息技術和人工智能等成為重點，不僅設置各類應用場景，還將邀請
業內領軍企業、獨角獸企業和領軍人物參展。此外，運用人臉識別、身份證識別、二維碼掃描等
技術手段實現觀眾入場無紙化。（ｃａ）
08/05/2019 15:14
【大灣區】深圳高交會１１月１３日至１７日舉行，特設大灣區展區
《經濟通通訊社８日專訊》第二十一屆高交會將於１１月１３日－１７日在深圳舉行。深圳
市副市長王立新在發布會上表示，本屆高交會將突出粵港澳大灣區國家戰略，特設專門展區，加
大對大灣區展商的推薦力度。
在技術展示方面，５Ｇ信息技術和人工智能等成為重點，不僅設置各類應用場景，還將邀請
業內領軍企業、獨角獸企業和領軍人物參展。此外，運用人臉識別、身份證識別、二維碼掃描等
技術手段實現觀眾入場無紙化。（ｃａ）
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