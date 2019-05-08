【聚焦數據】４月美元計出口意外跌２﹒７％遠差預期，進口增４％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以美元計，４月出口意外下跌２﹒７％，遠

差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，好於市場預期的跌３﹒６％。

按人民幣計價，中國４月出口同比增３﹒１％，進口同比增１０﹒３％。

４月貿易順差１３８﹒４億美元，低於預期的３５０億美元，收窄４７﹒２％。

按人民幣計價，４月貿易順差９３５﹒７億元，收窄４３﹒８％。（ｃａ）

