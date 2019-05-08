  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2019 11:08

【聚焦數據】４月美元計出口意外跌２﹒７％遠差預期，進口增４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以美元計，４月出口意外下跌２﹒７％，遠
差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，好於市場預期的跌３﹒６％。
　　按人民幣計價，中國４月出口同比增３﹒１％，進口同比增１０﹒３％。
　　４月貿易順差１３８﹒４億美元，低於預期的３５０億美元，收窄４７﹒２％。
　　按人民幣計價，４月貿易順差９３５﹒７億元，收窄４３﹒８％。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
中國故事08/05/2019
【成都直擊】港人麻辣創業 設計師年生意額千萬
國際動態08/05/2019
伊斯坦布爾重選 土耳其股匯挫
生財有道07/05/2019
暖風隨時再起 華能新能源待起舞
剖析天下07/05/2019
業務三雄鼎立 蘋果成科技價值股龍頭
剖析天下07/05/2019
南韓經濟復甦 半導體業受惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金