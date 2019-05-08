《經濟通通訊社８日專訊》海關總署數據顯示，首４個月，原油、天然氣等商品進口量增加
，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。
其中，原油１﹒６５億噸，增加８﹒９％，進口均價上漲０﹒９％，天然氣３１８９萬噸，
增加１６﹒４％，進口均價上漲２６﹒５％。
煤９９９３萬噸，增加１﹒７％，進口均價下跌２﹒７％。鐵礦石進口３﹒４億噸，減少３
﹒７％，進口均價上漲１８﹒８％；４月單月進口７９２１萬噸，創２０１７年１０月來新低。
大豆２４３９萬噸，減少７﹒９％，進口均價上漲５﹒６％。（ｃａ）
08/05/2019 11:51
【聚焦數據】海關：首４月原油、天然氣等商品進口量增加
《經濟通通訊社８日專訊》海關總署數據顯示，首４個月，原油、天然氣等商品進口量增加
，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。
其中，原油１﹒６５億噸，增加８﹒９％，進口均價上漲０﹒９％，天然氣３１８９萬噸，
增加１６﹒４％，進口均價上漲２６﹒５％。
煤９９９３萬噸，增加１﹒７％，進口均價下跌２﹒７％。鐵礦石進口３﹒４億噸，減少３
﹒７％，進口均價上漲１８﹒８％；４月單月進口７９２１萬噸，創２０１７年１０月來新低。
大豆２４３９萬噸，減少７﹒９％，進口均價上漲５﹒６％。（ｃａ）
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