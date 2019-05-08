【聚焦數據】海關：首４月原油、天然氣等商品進口量增加

《經濟通通訊社８日專訊》海關總署數據顯示，首４個月，原油、天然氣等商品進口量增加

，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。

其中，原油１﹒６５億噸，增加８﹒９％，進口均價上漲０﹒９％，天然氣３１８９萬噸，

增加１６﹒４％，進口均價上漲２６﹒５％。

煤９９９３萬噸，增加１﹒７％，進口均價下跌２﹒７％。鐵礦石進口３﹒４億噸，減少３

﹒７％，進口均價上漲１８﹒８％；４月單月進口７９２１萬噸，創２０１７年１０月來新低。

大豆２４３９萬噸，減少７﹒９％，進口均價上漲５﹒６％。（ｃａ）

