【數據解讀】華泰宏觀：後續出口增速料難反彈，人行或減息應對

《經濟通通訊社８日專訊》內地上月出口較預期遜色，以美元計價，４月出口跌２﹒７％，

進口同比增長４％創半年新高。

華泰宏觀李超團隊點評數據稱，春節過後企業「節前搶出口」效應消失，而且由於今年春節

較早導致的３月錯月效應也消失，因此３月當月較高的同比增速不可持續。４月進口數據相比３

月有所好轉，也主要得益於去年年底以來逆周期調控政策穩住總需求。但是，在中國經濟出現企

穩跡象的情況下，金融防風險和三大攻堅戰再次成為政策主題，逆周期調控政策的力度有所減輕

。預計可能對未來進口增速有一定制約。總的來說，傾向認為中國貿易順差逐漸收窄的概率較高

。

華泰預計今年全球經濟仍將維持下行態勢，外需走弱制約出口，預計後續出口增速較難反彈

。進口增速有所回暖，一定程度是經濟企穩的滯後體現，但需關注逆周期調控政策的微調。

受中美談判影響，中國外部環境的不確定性增大，市場也出現一定的波動。預計中國會加速

改革來應對外部風險。利率市場化改革可能會加速推進，而利率市場化改革的過程中，通過將貸

款基礎利率與政策利率掛鈎，再通過降低政策利率的方式降低社會融資成本，是金融供給側改革

的題中之義。因此，人行可能會選擇降息來應對外部不確定性。（ｃａ）

