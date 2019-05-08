《經濟通通訊社８日專訊》上海證券首席宏觀分析師胡月曉認為，內地４月出口放緩，回落
超市場預期，市場原先認為貿易戰緩和背景下外貿會延續復甦態勢，實際情況表明，海外經濟發
展狀況是決定中國外貿發展的主要因素，海外經濟增長趨軟導致中國外貿的轉軟。
而順差收窄增加人行降準的壓力，今年人行能以比市場更高容忍度不降準，順差帶來了外匯
佔款平穩是重要因素，隨著外佔穩中趨弱的格局延續，人行進一步對沖性降準的壓力必然加大，
年內仍可望「雙降」。 （ｃａ）
08/05/2019 14:39
【數據解讀】上海證券：人行對沖性降準壓力加大，年內可望雙降
《經濟通通訊社８日專訊》上海證券首席宏觀分析師胡月曉認為，內地４月出口放緩，回落
超市場預期，市場原先認為貿易戰緩和背景下外貿會延續復甦態勢，實際情況表明，海外經濟發
展狀況是決定中國外貿發展的主要因素，海外經濟增長趨軟導致中國外貿的轉軟。
而順差收窄增加人行降準的壓力，今年人行能以比市場更高容忍度不降準，順差帶來了外匯
佔款平穩是重要因素，隨著外佔穩中趨弱的格局延續，人行進一步對沖性降準的壓力必然加大，
年內仍可望「雙降」。 （ｃａ）
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