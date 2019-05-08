【ＦＯＣＵＳ】出口衰退打臉「底氣論」？惟論「抗震力」Ａ股或勝

【ＦＯＣＵＳ】《人民日報》剛剛發表評論稱「中國完全有底氣應對」貿談挑戰，海關總署

周三（８日）揭盅的內地４月出口數據卻大遜預期－－當月美元計出口同比跌２﹒７％，低於市

場預期的增２﹒３％，對美出口更降４﹒８％；周二（７日）公布的４月外儲數據則「５連升」

斷纜，受強美元拖累縮水３８億美元。

除了中國被指「出爾反爾」惹惱侵侵，華爾街盛傳，兩項數據大增其反檯底氣；不過美股三

大指數周二齊插，加上數據顯示，標普５００指數較早時創下新高僅拜企業回購所賜，似應證「

新債王」岡拉克所指，美股正處熊市。華盛頓和北京的「Ｗｈｏ ｂｌｉｎｋｓ ｆｉｒｓｔ」

遊戲誰將勝出？



＊順差腰斬添壓人幣＊



高基數效應疊加外需疲弱，拖累４月內地出口表現，實際早有預兆。先是４月官方製造業

ＰＭＩ指數中的新出口訂單、進口指標雙雙按月回落；一海之隔的台灣最新公布的４月出口數據

更錄連續６個月衰退。

儘管進口表現出乎預期的不跌反升，或顯示減稅降負顯效，但貿易順差就因此大降至

１３８﹒４億美元，按月腰斬，令周初至今跌幅約１﹒５％的人幣匯率雪上加霜。投資銀行

Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ預期，若美國周五真的上調關稅，美元兌離岸人幣或上試２００天均線水平

（６﹒８６２５）。

值得留意的是，中行（０３９８８）截止去年底美元負債超過美元資產約７００億美元，拖

累四大行美元淨資產告負，儘管內媒指所謂「美元荒」屬炒作，但資本管制似乎正悄然收緊。有

銀行高層就透露，自去年底開始，內地居民美元提款審查基準已悄然從５千美元降至３千美元。



＊企業回購撐起標指＊



相比國務院總理李克強近日再警告，「經濟下行壓力仍不容忽視」，華爾街盛傳，「首季

ＧＤＰ增３﹒２％」、「最新失業率３﹒６％」兩項數據令侵侵受到鼓舞，認為經濟走強將令美

國能夠承受加徵關稅帶來的後果 包括中國報復，並傾向不滿足於僅達成一項軟弱的協議。

不過，美國經濟是否真的那麼好？拋開亮麗的新增非農數據，美國持續申領失業救濟人數卻

高於預期，或暗示新增職位或已短工居多。有「新債王」之稱的岡拉克就諷刺侵侵，將月度經濟

報告當作經濟繁榮的象徵，但奧巴馬在任時的平均非農就業數據即較特朗普更好。

更令人憂心的是，上周標普５００指數再創收盤新高，惟美國銀行統計的數據就顯示，當周

機構、對沖基金、零售客戶正連續第二周成為股票的淨賣家，而來自企業的回購規模卻錄２月初

以來最高。

拋開５月底Ａ股於ＭＳＣＩ全球基準指數中的納入因子將再由５％提高至１０％不論，已較

今年高位調整逾一成的Ａ股應較高處不勝寒的美股更「抗震」，或許此才是官媒所指「底氣」所

在。（經濟通通訊社 俞瑾）

