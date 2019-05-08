裕元集團（００５５１）近１８億元出售美國服裝銷售業務

《經濟通通訊社８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，以合併方式出售在美國從事服裝

設計、進口及銷售的Ｔｅｘａｓ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｒｐ

（ＴＣＨＣ），作價２﹒３億元（美元．下同）（約１７﹒９４億港元），料收益約３００萬元

。

該集團認為，藉此將其於ＴＣＨＣ的投資套現，可續專注發展核心業務，套現所得淨額料為

１﹒０６億元（約８﹒２７億港元），將用作一般營運資金。（ｗｈ）

