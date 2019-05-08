《經濟通通訊社８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，以合併方式出售在美國從事服裝
設計、進口及銷售的Ｔｅｘａｓ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｒｐ
（ＴＣＨＣ），作價２﹒３億元（美元．下同）（約１７﹒９４億港元），料收益約３００萬元
。
該集團認為，藉此將其於ＴＣＨＣ的投資套現，可續專注發展核心業務，套現所得淨額料為
１﹒０６億元（約８﹒２７億港元），將用作一般營運資金。（ｗｈ）
08/05/2019 08:03
裕元集團（００５５１）近１８億元出售美國服裝銷售業務
《經濟通通訊社８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，以合併方式出售在美國從事服裝
設計、進口及銷售的Ｔｅｘａｓ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｒｐ
（ＴＣＨＣ），作價２﹒３億元（美元．下同）（約１７﹒９４億港元），料收益約３００萬元
。
該集團認為，藉此將其於ＴＣＨＣ的投資套現，可續專注發展核心業務，套現所得淨額料為
１﹒０６億元（約８﹒２７億港元），將用作一般營運資金。（ｗｈ）
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