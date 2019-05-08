《日入而息》港所首季多賺２％，內地出口遜預期，港股挫３５９點

《今天重點》﹡港交所（００３８８）第一季賺２６﹒０８億元升２％，不派息；港交所

首季收入及其他收益升３％，滬深港通收入創季度新高；首季現貨市場平均

每日成交金額增１８％，勝大部分交易所

﹡４月美元計出口意外跌２﹒７％遠差預期，進口增４％；４月貿易順差收窄

至１３８﹒４億美元，遠低市場預期



《即日市況》﹡Ａ股尾市急挫，港股收跌３５９點報２９００３，成交１０７６億



《深滬股市》﹡金融股尾盤領跌，滬指收跌１﹒１％外資流出５０億



《美元匯價》﹡英央行有加息空間，紐元後市應仍偏淡；歐元最新報１﹒１２０１╱０４，

日圓最新報１０９﹒９７╱１１０



《公司業績》﹡港交所（００３８８）第一季賺２６﹒０８億元升２％，不派息

﹡光控精技（０３３０２）宣派特別股息每股０﹒００２坡元

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《公司資訊》﹡騰訊（００７００）可充值「食雞」手遊《和平精英》突上線，市場不知其

上月獲批；騰訊《和平精英》啟動「１６＋」試點，未成年用戶限玩２小時

﹡亞博科技（０８２７９）中標中國福利彩票區塊鏈電子開獎技術

﹡新銳醫藥（０６１０８）二代頭孢藥品獲杭州及浙江藥品管理局解禁

﹡莊士機構（００３６７）主席莊紹綏獲授予豁免，毋須提出全面收購

﹡莊士中國（００２９８）委任吳傑莊為獨立非執董

﹡星亞控股（０８２９３）澄清並無與新西蘭基金公司訂策略合作協議

﹡港交所（００３８８）首季收入及其他收益升３％，滬深港通收入創季度新

高；首季現貨市場平均每日成交金額增１８％，勝大部分交易所

﹡金沙（０１９２８）料「澳門倫敦人」明年起分階段完成，有信心獲續牌

﹡帝盛酒店集團與中移動國際旗下無憂行簽訂戰略合作夥伴協議

﹡維亞生物（０１８７３）暗盤開４﹒５元，高招股價２％

﹡光大水務（０１８５７）收２﹒６５元「潛水」逾１１％

﹡ＴＰＧ與長和（００００１）旗下澳洲ＶＨＡ合併受阻，ＶＨＡ擬向聯邦法

院提上訴

﹡工行（０１３９８）旗下工銀科技河北開業，註冊資本６億人幣

﹡中國銀河（０６８８１）４月淨利潤大升１８０％至３﹒４７億人民幣

﹡中駿集團（００１９６６）４月合同銷售額按年升１２６％至５７億人幣

﹡莎莎（００１７８）於勞動節假期港澳地區零售銷售跌０﹒４％，同店銷售

降近５％

﹡瑞房（００２７２）４月合約物業銷售額升１３１％至９﹒６億人民幣

﹡江山控股（００２９５）首四個月太陽能總發電量升９﹒４％

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《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）與德勤中國簽戰略合作協定，拓展５Ｇ新發展；中

興通訊與中飛賽維聯手打造５Ｇ無人機

﹡海通證券（０６８３７）４月淨利潤升２４﹒５％至５﹒６億元人民幣

﹡上實（００３６３）續租夏愨大廈物業，月租９３﹒７萬元

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《神州民企》﹡網龍（００７７７）與與尼日利亞合作推動非洲數字教育發展

﹡ＳＴ津濱擬公開掛牌轉讓旗下投資公司１００％股權

﹡吉利汽車（００１７５）４月份總銷量按年跌１９％，首４月跌９％

﹡中芯國際（００９８１）首季純利按年跌５８％至１２２７萬美元

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《中國要聞》﹡發改委印發專項辦法，推動長江經濟帶綠色發展

﹡李克強稱經濟平穩運行態勢尚不穩固，矛盾問題待解決

﹡新股發行審核「堰塞湖」明顯退潮，審核過會率超九成

﹡深圳高交會１１月１３日至１７日舉行，特設大灣區展區

﹡工信部、國資委表示移動網絡流量平均降費２０％以上

﹡北京大興國際機場下周一（１３日）將試飛

﹡財政部允許地方繼續對購置新能源公交車予以補貼支持

﹡中信國安集團被曝貸款違約，傳近百人到中信總部討債

﹡報告指去年中美風投資金流動２２６億美元，首超直投

﹡戴德梁行稱ＲＥＩＴｓ有利降低市場系統性金融風險

﹡紫鑫藥業控股股東擬增資引入國資背景戰投

﹡上投摩根香港：內地經濟數據弱，財政政策有機會加碼

﹡《政府投資條例》七一起實施，發改委發布工作通知

﹡農業農村部稱願與韓方加強在智慧農業等領域的合作

﹡帝盛酒店集團稱望透過與無憂行合作，提高內地顧客佔比



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１０９２３﹒７１點

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《其他消息》﹡財政預算今日在立法會恢復二讀，陳志全要求點人數

﹡劉怡翔稱港英兩地在綠色金融和大灣區方面合作有巨大機遇

﹡高院今日將兩宗有關修訂議事規則的司法覆核合併審理

﹡帳委會表示對食安中心人員未依循進口管制既定程序表示極度遺憾

﹡陳茂波稱香港面對中美貿易談判要有兩手準備

﹡尹兆堅將於２２日立法會上對特首提不信任動議

﹡泛民擬向內會主席李慧琼提不信任動議，內會後日討論

﹡深股通額度全日用４﹒１億元；滬股通額度全日流走５０億元，外資陸股通

走資近５０億

﹡中原經紀人指數跌穿８０點，結束６周高企

﹡政府正就土地共享先導計劃擬細節，料下半年接受申請

﹡陳帆稱要按實際情況審慎考慮是否重建高樓齡公共屋邨

﹡上投摩根香港：如中美貿易摩擦解決，恆指或創新高

﹡報告指去年中美風投資金流動２２６億美元，首超直投

﹡摩通行政總裁料美中有八成機會達成貿易協議

﹡龔仁心指已舉報基金臨時管理人羅兵咸，冀能盡快啟動基金

﹡醫委會通過用淘汰制及記名方式表決放寬海外專科醫生在港實習議案

﹡按證公司推保單逆按計劃，以身故賠償價值為計算基礎

﹡宏利宣布委任兩名高級區域行政總監

﹡富衛稱未有推出保單逆按想法，暫未知會否在港上市

﹡陳健波稱保單逆按計劃是另一方法讓市民自製長糧

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