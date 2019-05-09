《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９６７．３３ 升 ２．２４點╱０．０１％
標普５００ ２８７９．４２ 跌 ４．６３點╱０．１６％
納斯達克 ７９４３．３２ 跌 ２０．４４點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７２７１．００ 升 １０．５３點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１７９．９３ 升 ８７．１９點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１７．５９ 升 ２１．８４點╱０．４１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０﹒０３，歐元兌美元１．１１９７
09/05/2019 07:50
《日出而作》中方欲讓步以達成協議，美原油庫存回落，歐股反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９６７．３３ 升 ２．２４點╱０．０１％
標普５００ ２８７９．４２ 跌 ４．６３點╱０．１６％
納斯達克 ７９４３．３２ 跌 ２０．４４點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７２７１．００ 升 １０．５３點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１７９．９３ 升 ８７．１９點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１７．５９ 升 ２１．８４點╱０．４１％
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