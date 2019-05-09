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09/05/2019 10:53

港股急挫逾５００點穿２８５００，Ａ股跌幅擴大

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易談判在即，Ａ股急跌，港股最新挫逾５００點穿
２８５００，最新報２８４９６，跌５０６點或跌１﹒７５％，主板成交４２２﹒１３億元。國
企指數報１０９０３，跌１﹒７５％或跌１９３點。
　　即月期指新報２８２５９，跌５３４點，低水２３７點。即月國指期貨報１０８３７，跌
２１５點，低水６７點。
　　上證綜合指數報２８５５，跌３７點或跌１﹒３１％，成交９６９﹒５５億元人民幣。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）回吐１﹒３５％，報３７９﹒６元；成交約６４６萬股，
涉資２４﹒７９億元；中國移動（００９４１）升０﹒７６％，報７３﹒２元；友邦
（０１２９９）跌２﹒４３％，報７８﹒４５元；匯控（００００５）軟１﹒１９％，報
６６﹒６５元；港交所（００３８８）績後遭降目標價，現跌３﹒１４％，報２５２﹒８元。
　　中資金融股全面受壓，建行（００９３９）跌２﹒１１％，報６﹒５１元；工行
（０１３９８）軟１﹒５９％，報５﹒５６元；國壽（０２６２８）挫３﹒８８％，報
１９﹒３２元；中國平安（０２３１８）亦跌３﹒２％，報８６﹒３５元。
　　中美貿易談判未許樂觀，萬洲（００２８８）跌６﹒３％，報７﹒５９元，為跌幅最大恆指
成分股；瑞聲（０２０１８）亦跌４﹒５３％，報４６﹒４元；舜宇（０２３８２）挫
４﹒８％，報８６﹒３元。（ｅｃ）

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