港股急挫逾５００點穿２８５００，Ａ股跌幅擴大

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易談判在即，Ａ股急跌，港股最新挫逾５００點穿

２８５００，最新報２８４９６，跌５０６點或跌１﹒７５％，主板成交４２２﹒１３億元。國

企指數報１０９０３，跌１﹒７５％或跌１９３點。

即月期指新報２８２５９，跌５３４點，低水２３７點。即月國指期貨報１０８３７，跌

２１５點，低水６７點。

上證綜合指數報２８５５，跌３７點或跌１﹒３１％，成交９６９﹒５５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）回吐１﹒３５％，報３７９﹒６元；成交約６４６萬股，

涉資２４﹒７９億元；中國移動（００９４１）升０﹒７６％，報７３﹒２元；友邦

（０１２９９）跌２﹒４３％，報７８﹒４５元；匯控（００００５）軟１﹒１９％，報

６６﹒６５元；港交所（００３８８）績後遭降目標價，現跌３﹒１４％，報２５２﹒８元。

中資金融股全面受壓，建行（００９３９）跌２﹒１１％，報６﹒５１元；工行

（０１３９８）軟１﹒５９％，報５﹒５６元；國壽（０２６２８）挫３﹒８８％，報

１９﹒３２元；中國平安（０２３１８）亦跌３﹒２％，報８６﹒３５元。

中美貿易談判未許樂觀，萬洲（００２８８）跌６﹒３％，報７﹒５９元，為跌幅最大恆指

成分股；瑞聲（０２０１８）亦跌４﹒５３％，報４６﹒４元；舜宇（０２３８２）挫

４﹒８％，報８６﹒３元。（ｅｃ）

