【企業盈警】匯創（８２０２）首三季利潤大跌，換股債公允值變動

《經濟通通訊社９日專訊》匯創控股（０８２０２）公布，預料截至３月３１日止９個月，

利潤將大幅下降，去年同期則錄得純利淨額，主要由於可換股債券的公允值變動所致。

該公司將於本月１５日公布業績。（ｍｗ）

