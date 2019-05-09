【企業盈警】匯思太平洋：料首季度淨虧損減少，業務表現改善

《經濟通通訊社９日專訊》匯思太平洋（０８１４７）公布，預料截至３月３１日止首季度

，虧損同比減少，主要由於業務表現改善，導致期內收益較去年同期有所增加；以及行政開支因

以股份為基礎付款的開支較去年同期有所減少。

該公司將於上周二（１４日）公布業績。（ｍｗ）

