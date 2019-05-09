《經濟通通訊社９日專訊》匯思太平洋（０８１４７）公布，預料截至３月３１日止首季度
，虧損同比減少，主要由於業務表現改善，導致期內收益較去年同期有所增加；以及行政開支因
以股份為基礎付款的開支較去年同期有所減少。
該公司將於上周二（１４日）公布業績。（ｍｗ）
09/05/2019 09:04
【企業盈警】匯思太平洋：料首季度淨虧損減少，業務表現改善
《經濟通通訊社９日專訊》匯思太平洋（０８１４７）公布，預料截至３月３１日止首季度
，虧損同比減少，主要由於業務表現改善，導致期內收益較去年同期有所增加；以及行政開支因
以股份為基礎付款的開支較去年同期有所減少。
該公司將於上周二（１４日）公布業績。（ｍｗ）
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
|生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
|FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
|中國故事08/05/2019
【成都直擊】港人麻辣創業 設計師年生意額千萬
|國際動態08/05/2019
伊斯坦布爾重選 土耳其股匯挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰