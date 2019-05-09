《經濟通通訊社９日專訊》華星控股（０８２３７）發盈警，預期截至今年三月底止三個月
，淨利潤同比大幅下滑，主要由於應佔聯營公司業績下降。
該公司將於下周三（１５日）公布業績。（ｍｗ）
09/05/2019 09:09
【企業盈警】華星控股（０８２３７）料首季淨利潤大幅下滑
《經濟通通訊社９日專訊》華星控股（０８２３７）發盈警，預期截至今年三月底止三個月
，淨利潤同比大幅下滑，主要由於應佔聯營公司業績下降。
該公司將於下周三（１５日）公布業績。（ｍｗ）
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