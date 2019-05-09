【企業盈警】環球印館（０８４４８）料全年度扭盈為虧

《經濟通通訊社９日專訊》環球印館（０８４４８）發盈警，預期截至今年３月底止錄得淨

虧損，去年同期則錄得淨溢利３１０萬元。

盈轉虧主要由於原材料單價及分包商費用上升，以致毛利率下降﹔以及薪酬成本上升。

該公司將於六月公布業績。（ｍｗ）

