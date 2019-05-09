《新股掛牌》維亞生物（１８７３）開報４﹒５１元，高上市價２％

《經濟通通訊社９日專訊》創新藥物研發企業維亞生物（０１８７３）今日在主板掛牌，開

報４﹒５１元，較上市價４﹒４１元高出２﹒２７％；成交約４９９２萬股，涉資２﹒２６億元

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不計手續費，每手５００股賺５０元。（ｍｗ）

