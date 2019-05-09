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即市新聞

09/05/2019 14:43

港交所友邦急回，港股午後跌幅擴至６４１點報２８３６１

　　《經濟通通訊社９日專訊》重磅股午後繼續受壓，其中，港交所（００３８８）及友邦
（０１２９９）分別挫近半成及４％，港股跌幅擴至６４１點或２﹒２１％，報２８３６１。
　　中美就貿易問題又變得劍拔弩張，中國商務部更表示，美國如落實增加關稅，中方不得不作
出反擊，令投資者對中美新一輪貿易會談結果感到悲觀，繼而拖累中港股市氣氛。港股今早低開
１６３點後跌幅不斷擴大，半日更收跌５６５點或１﹒９５％，報２８４３７點。
　　現時，上證綜指報２８４９，下跌４４點或下跌１﹒５４％，成交１８１１﹒８１億元人民
幣。深成指報８８７１，下跌１３０點或下跌１﹒４５％，成交２１８１﹒４４億元人民幣。
　　萬洲（００２８８）現價下跌７﹒５３％，報７﹒４９元，暫跌幅最大藍籌。中移動
（００９４１）則逆市升０﹒４１％，報７２﹒９５元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６６﹒５５元　　　下跌１﹒３３％
　　港交所　（００３８８）　　２４８﹒４０元　　　下跌４﹒８３％
　　騰訊控股（００７００）　　３７８﹒６０元　　　下跌１﹒６１％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒４９元　　　下跌２﹒４１％
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒９０元　　　上升０﹒３４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒４５元　　　下跌３﹒６７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒５１元　　　下跌２﹒４８％
　　中國平安（０２３１８）　　　８６﹒４５元　　　下跌３﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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