港交所友邦急回，港股午後跌幅擴至６４１點報２８３６１

《經濟通通訊社９日專訊》重磅股午後繼續受壓，其中，港交所（００３８８）及友邦

（０１２９９）分別挫近半成及４％，港股跌幅擴至６４１點或２﹒２１％，報２８３６１。

中美就貿易問題又變得劍拔弩張，中國商務部更表示，美國如落實增加關稅，中方不得不作

出反擊，令投資者對中美新一輪貿易會談結果感到悲觀，繼而拖累中港股市氣氛。港股今早低開

１６３點後跌幅不斷擴大，半日更收跌５６５點或１﹒９５％，報２８４３７點。

現時，上證綜指報２８４９，下跌４４點或下跌１﹒５４％，成交１８１１﹒８１億元人民

幣。深成指報８８７１，下跌１３０點或下跌１﹒４５％，成交２１８１﹒４４億元人民幣。

萬洲（００２８８）現價下跌７﹒５３％，報７﹒４９元，暫跌幅最大藍籌。中移動

（００９４１）則逆市升０﹒４１％，報７２﹒９５元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６６﹒５５元 下跌１﹒３３％

港交所 （００３８８） ２４８﹒４０元 下跌４﹒８３％

騰訊控股（００７００） ３７８﹒６０元 下跌１﹒６１％

建設銀行（００９３９） ６﹒４９元 下跌２﹒４１％

中國移動（００９４１） ７２﹒９０元 上升０﹒３４％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒４５元 下跌３﹒６７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５１元 下跌２﹒４８％

中國平安（０２３１８） ８６﹒４５元 下跌３﹒０８％

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