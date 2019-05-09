中美磋商將展開，港股低開１６３點報２８８３９點，國指跌６３點

《經濟通通訊社９日專訊》中方將前往美國就貿易問題作出磋商，惟中國商務部表示，美國

如落實增加關稅，中方不得不作出反擊，該言論令市場感到意外，亞洲股市今早普遍下挫，日經

現跌１７４點，首爾指數跌１８點，港股方面則低開逾百點並再度失守二萬九關。內險股普遍下

挫，平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）挫逾１％，資金轉追食品股避險，蒙牛

（０２３１９）高開近２％重返３０元關口。

恆生指數開報２８８３９點，跌１６３點或跌０﹒５６％，主板成交１９﹒３１億元。國企

指數開報１１０３４點，跌６３點或０﹒５６９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３７％，報６７﹒２元；港交所（００３８８）跌

０﹒８４％，報２５８﹒８元；騰訊（００７００）無升跌，報３８４﹒８元；中移動

（００９４１）跌０﹒０７％，報７２﹒６元；友邦（０１２９９）跌０﹒８７％，報７９﹒７

元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒９８元 跌２﹒６５％

中國人壽（０２６２８） １９﹒８０元 跌１﹒４９％

中國平安（０２３１８） ８８﹒０５元 跌１﹒２９％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒１０元 跌１﹒１９％

恆生銀行（０００１１） ２０４﹒２０元 跌１﹒１６％

中國聯通（００７６２） ８﹒８７元 跌１﹒１１％

萬洲國際（００２８８） ８﹒０１元 跌１﹒１１％

中生製藥（０１１７７） ７﹒３２元 跌１﹒０８％

領展 （００８２３） ９３﹒２０元 跌１﹒０６％

新地 （０００１６） １３３﹒１０元 跌１﹒０４％

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（ｕｌ）

