《盤後部署》中美談判明日最關鍵，港股或需下試２７５００點

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易摩擦再度升溫，美方明言明日（１０日）加徵關稅，而

中方則表明會作出反制措施。加上，中國４月金融信貸數據普遍疲弱，拖累中港股市顯著下滑，

港股收市前一度急挫逾７００點，最終收市仍跌近７００點。

港股低開１６３點報２８８３９，其後中國公布的金融信貸數據普遍遜色，拖累恆指跌幅擴

大。午後，港股曾經在Ａ股創業板翻紅下收窄跌幅，但尾市在港交所（００３８８）及友邦

（０１２９９）沽壓持續加大拖累下，一度暴跌至７２１點，低見２８２８１，最終收跌

６９２點，或跌２﹒３９％，報２８３１１，主板成交１２１８﹒０２億元增加約１３％。國企

指數收報１０８４５，跌２﹒２７％或跌２５２點。

Ａ股反覆下滑，滬綜指全日挫１﹒４８％，報２８５０﹒９５點，續創今年２月底以來的新

低，本周累計下滑７﹒４９％；深成指收跌１﹒３９％，報８８７７﹒３１；兩市成交合共僅

４３４０﹒１億人民幣，再減少１１﹒２％。



＊美國對華加徵關稅在即，中國４月經濟好壞參半＊



美國總統特朗普本港時間周一（６日）公布，將於明日起，調高對２０００億美元中國商品

關稅的稅率，由１０％升至２５％。美國貿易代表辦公室已向美國《聯邦公報》發出通知，宣布

有關關稅措施將於本港時間明日正午１２時生效，亦即是國務院副總理劉鶴到訪華盛頓進行第

１１輪貿易談判期間。據外電報道，美國於上周五（３日）收到北京發出的外交電報，指中方對

一份長達近１５０頁的貿易協議草案作出了重大修改，有關改動將令中美持續數月的談判前功盡

廢。美國總統特朗普隔晚表示，中國向美方示意，副總理劉鶴訪美是為達成貿易協議。不過，他

隨後稱，北京已經破壞兩國之間的貿易談判，將會因此付出代價。中國商務部在這番言論發表前

已揚言，如果美方實施關稅措施，中方將不得不採取必要反制措施。中美雙方態度強硬，談判愈

演愈烈，相信今明兩日的消息將主導後市去向。

國家統計局公布，內地４月ＣＰＩ及ＰＰＩ分別上漲２﹒５％及０﹒９％，前者符合市場預

期，創去年１０月以來的半年新高；後者更勝市場預期的０﹒６％，兼為今年以來的高位，相信

可以短暫紓緩市場對內地經濟下滑的憂慮。不過，有分析指，內地目前部分工業品仍有大量庫存

，加上國際形勢的不確定性驟增，認為未來ＰＰＩ繼續回升的動力有限。至於內地同期的金融信

貸數據遜色，新增貸款及社會融資規模增量均「縮水」。分析則認為，中央或會因而加快推出刺

激消費政策以救經濟。



＊倘美國落實徵稅，港股勢深度調整＊



港股上日（８日）險守２９０００關，惟已創逾一個月新低，不少投資者已應聲套現離場。

有分析指，市場已消化部分負面消息，不會對港股造成顯著的恐慌氛圍。不過，中美貿易談判破

裂，短期內或未能達成協議，而美國明日起將正式落實調高中國進口商品關稅稅率，港股或將出

現較深的調整幅度，不排除跌穿２８０００點，甚至進一步下試至２７５００水平。

事實上，中美雙方談判依然存有較大變數，在明日未有任何正式消息公布之前，預料市場會

傾向審慎觀望，建議投資者等候明日貿易談判有結果後，才決定部署策略。現階段宜靜觀其變，

已入市的投資者亦應分散投資，避免在跌市中「損手爛腳」。（ｍｗ）

