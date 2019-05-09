【貿易開戰】特朗普稱中國破壞貿易談判將付上代價，道期現下挫

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普在佛羅里達州巴拿馬城競選集會上表示，中國副

總理劉鶴正在飛往美國以繼續貿易談判，但北京已破壞貿易談判，將會因此付出代價。

美股期貨受壓，道期現跌１０６點或０﹒４％，報２５９０８點。標指及納指期貨分別跌０

﹒４％及０﹒５％。

由劉鶴率領的中國代表團將於周四抵達華盛頓、與美國官員舉行為期兩日的磋商。美國已表

示，如談判無結果將於周五對中國２０００億美元商品的加徵關稅。（ｍｎ）

