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09/05/2019 11:31

【脫歐之後】文翠珊下周將與保守黨下議院黨團討論辭職問題

　　《經濟通通訊社９日專訊》英國保守黨代表稱，首相文翠珊提出下周與代表保守黨後座議員
的「１９２２委員會」見面討論辭職問題。
　　「１９２２委員會」負責監督選舉或罷免黨派領導人，該委員會主席Ｇｒａｈａｍ　Ｂｒａ
ｄｙ表示，文翠珊希望推動脫歐協議盡快獲批，為離任做好準備，因歐洲議會選舉將在兩周後進
行，文翠珊目標在此之前讓國會就詳細的脫歐法案投票。
　　今年較早時文翠珊發言人表示，她將履行完成脫歐程序第一階段後辭職的承諾，之後將交由
新領導人來與歐盟商討未來的貿易關係。（ｍｎ）

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