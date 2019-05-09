【代幣風暴】比特幣去年１１月以來首次突破６千美元關口

《經濟通通訊社９日專訊》比特幣重返６０００美元水平，根據ｃｏｉｎｄｅｓｋ﹒ｃｏｍ

，比特幣現升３﹒６％至６０６６﹒７４美元，是去年１１月以來首次突破６０００美元關口。

前對沖基金經理兼加密貨幣資產管理公司Ｇａｌａｘｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的創辦人Ｍｉｃｈａｅｌ Ｎｏｖｏｇｒａｔｚ表示，加密貨幣將在未

來１８個月內有３倍的增幅，並回到近２萬美元的歷史新高。（ｍｎ）

