《經濟通通訊社９日專訊》比特幣重返６０００美元水平，根據ｃｏｉｎｄｅｓｋ﹒ｃｏｍ
，比特幣現升３﹒６％至６０６６﹒７４美元，是去年１１月以來首次突破６０００美元關口。
前對沖基金經理兼加密貨幣資產管理公司Ｇａｌａｘｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｐｉｔａｌ
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的創辦人Ｍｉｃｈａｅｌ Ｎｏｖｏｇｒａｔｚ表示，加密貨幣將在未
來１８個月內有３倍的增幅，並回到近２萬美元的歷史新高。（ｍｎ）
09/05/2019 15:01
【代幣風暴】比特幣去年１１月以來首次突破６千美元關口
《經濟通通訊社９日專訊》比特幣重返６０００美元水平，根據ｃｏｉｎｄｅｓｋ﹒ｃｏｍ
，比特幣現升３﹒６％至６０６６﹒７４美元，是去年１１月以來首次突破６０００美元關口。
前對沖基金經理兼加密貨幣資產管理公司Ｇａｌａｘｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｐｉｔａｌ
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的創辦人Ｍｉｃｈａｅｌ Ｎｏｖｏｇｒａｔｚ表示，加密貨幣將在未
來１８個月內有３倍的增幅，並回到近２萬美元的歷史新高。（ｍｎ）
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
|生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
|FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰