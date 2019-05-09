《經濟通通訊社９日專訊》南韓參謀長聯席會議表示，北韓發射不明飛彈。上周北韓領導人
金正恩曾視察火箭炮及飛彈的試射。
聯合參謀本部在一份聲明中稱，這枚飛彈從北韓西北部向東發射出去，目前尚不清楚發射的
數量。（ｍｎ）
09/05/2019 16:18
【朝鮮局勢】南韓軍方：北韓突然發射不明飛彈
《經濟通通訊社９日專訊》南韓參謀長聯席會議表示，北韓發射不明飛彈。上周北韓領導人
金正恩曾視察火箭炮及飛彈的試射。
聯合參謀本部在一份聲明中稱，這枚飛彈從北韓西北部向東發射出去，目前尚不清楚發射的
數量。（ｍｎ）
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