【朝鮮局勢】南韓軍方：北韓突然發射不明飛彈

《經濟通通訊社９日專訊》南韓參謀長聯席會議表示，北韓發射不明飛彈。上周北韓領導人

金正恩曾視察火箭炮及飛彈的試射。

聯合參謀本部在一份聲明中稱，這枚飛彈從北韓西北部向東發射出去，目前尚不清楚發射的

數量。（ｍｎ）

