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即市新聞

09/05/2019 09:33

《異動股》中國上月汽車銷量降一成八，吉利挫逾４％，暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌４﹒４６％，報１３﹒７２元，
盤中低見１３﹒６２元，創逾一個月低位，暫表現最差藍籌；成交約１１２３萬股，涉資１﹒５
５億元。
　　全國乘聯會發布的最新汽車銷售數據，據不完全統計的廠家零售數據看，４月內地乘用車廠
日均零售銷量為４﹒４３萬輛，預計按年大跌１８％，目前看全月的增長應該稍弱於３月走勢，
增長相對偏弱。４月總體批發量達到日均４﹒３８萬輛，相對１８年４月同期銷量下降２２％，
亦不及３月的表現。
　　同板塊汽車股普遍下挫，北汽（０１９５８）走低４﹒４１％，報４﹒９９元。長汽
（０２３３３）亦跌４﹒１９％，報５﹒７２元。
　　恆生指數現報２８８７２，跌１３０點或０﹒４５％，主板成交４２﹒２９億元。國企指數
報１１０４９，跌４７點或０﹒４３％。
　　上證綜合指數報２８８４，跌９點或０﹒３２％，成交１３３﹒７１億元人民幣。深證成份
指數報８９９８，跌４點或０﹒０５％，成交６９﹒７７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１３﹒７２元　　　跌４﹒４６％
　　北京汽車（０１９５８）　　　　４﹒９９元　　　跌４﹒４１％
　　長城汽車（０２３３３）　　　　５﹒７２元　　　跌４﹒１９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒９０元　　　跌２﹒３５％
　　東風集團（００４８９）　　　　６﹒８９元　　　跌２﹒１３％
　　華晨中國（０１１１４）　　　　７﹒８５元　　　跌１﹒０１％
　　比亞迪　（０１２１１）　　　４９﹒５０元　　　跌０﹒６０％
　　敏實集團（００４２５）　　　２４﹒３５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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