《異動股》中國上月汽車銷量降一成八，吉利挫逾４％，暫最差藍籌

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌４﹒４６％，報１３﹒７２元，

盤中低見１３﹒６２元，創逾一個月低位，暫表現最差藍籌；成交約１１２３萬股，涉資１﹒５

５億元。

全國乘聯會發布的最新汽車銷售數據，據不完全統計的廠家零售數據看，４月內地乘用車廠

日均零售銷量為４﹒４３萬輛，預計按年大跌１８％，目前看全月的增長應該稍弱於３月走勢，

增長相對偏弱。４月總體批發量達到日均４﹒３８萬輛，相對１８年４月同期銷量下降２２％，

亦不及３月的表現。

同板塊汽車股普遍下挫，北汽（０１９５８）走低４﹒４１％，報４﹒９９元。長汽

（０２３３３）亦跌４﹒１９％，報５﹒７２元。

恆生指數現報２８８７２，跌１３０點或０﹒４５％，主板成交４２﹒２９億元。國企指數

報１１０４９，跌４７點或０﹒４３％。

上證綜合指數報２８８４，跌９點或０﹒３２％，成交１３３﹒７１億元人民幣。深證成份

指數報８９９８，跌４點或０﹒０５％，成交６９﹒７７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒７２元 跌４﹒４６％

北京汽車（０１９５８） ４﹒９９元 跌４﹒４１％

長城汽車（０２３３３） ５﹒７２元 跌４﹒１９％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒９０元 跌２﹒３５％

東風集團（００４８９） ６﹒８９元 跌２﹒１３％

華晨中國（０１１１４） ７﹒８５元 跌１﹒０１％

比亞迪 （０１２１１） ４９﹒５０元 跌０﹒６０％

敏實集團（００４２５） ２４﹒３５元 無升跌

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（ａｌ）

