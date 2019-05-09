《異動股》萬洲跌幅擴至６％，花旗指市場預期過高重申沽售評級

《經濟通通訊社９日專訊》受中美貿易關係升級拖累，萬洲國際（００２８８）股價跌跌不

休，現價跌６﹒１７％，報７﹒６元，六日合計累挫一成八，盤中低見７﹒３９元，創近兩個月

新低；成交約１﹒２８億股，涉資９﹒８０億元。

花旗發表研究報告指，市場對萬洲國際的預期過高，其美國生豬輸出和中國包裝肉製品業務

或使投資者失望，同時尚有其他不利因素存在，如非洲豬瘟疫情蔓延至美國、對植物蛋白的興趣

和地緣政治等，皆減低萬洲在股票互聯互通中被買入的動力，重申「沽售」評級，目標價為

６﹒９４元，即較昨日收市價８﹒１元，有約１４％的下行空間。

現時，恆生指數報２８５３９，跌４６３點或跌１﹒６０％，主板成交７８６﹒０５億元。

上證綜合指數報２８７４﹒５４，跌１９﹒２２點或跌０﹒６６％，成交１４７９﹒８８億元人

民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬洲國際（００２８８） ７﹒６０元 跌６﹒１７％

卜蜂國際（０００４３） ０﹒６５元 跌１﹒５２％

雨潤食品（０１０６８） １﹒１７元 跌６﹒４０％

中糧肉食（０１６１０） ２﹒９６元 跌１％

普甜食品（０１６９９） ０﹒３６元 升２﹒８６％

惠生國際（０１３４０） ０﹒１６元 無升跌

大成食品（０３９９９） ０﹒４３元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

