《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國商務部表示，今年以來，國家減稅降費
等一系列政策措施加快落地，國民經濟運行總體平穩，開局良好。儘管一些國際組織下調了對全
球貿易增長的預期，單邊主義、貿易保護主義抬頭，中國出口面臨一定下行壓力。但外貿總體穩
中有進的發展勢頭沒有改變。下一步，商務部將全面貫徹各項穩外貿決策部署，持續提升貿易便
利化水平，幫助企業積極開拓多元化市場，為企業營造良好外部環境，努力推動外貿穩中提質。
09/05/2019 15:02
【駐京專電】商務部：出口面臨下行壓力，全面貫徹各項穩外貿部署
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國商務部表示，今年以來，國家減稅降費
等一系列政策措施加快落地，國民經濟運行總體平穩，開局良好。儘管一些國際組織下調了對全
球貿易增長的預期，單邊主義、貿易保護主義抬頭，中國出口面臨一定下行壓力。但外貿總體穩
中有進的發展勢頭沒有改變。下一步，商務部將全面貫徹各項穩外貿決策部署，持續提升貿易便
利化水平，幫助企業積極開拓多元化市場，為企業營造良好外部環境，努力推動外貿穩中提質。
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