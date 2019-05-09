【貿易開戰】商務部：中方「被承諾」很多，不會屈從於壓力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，最近各種

渠道消息很多，美方貼了不少標簽，比如倒退、背棄，中方「被承諾」了很多。中方重信用守承

諾，這一點從來沒有改變。一年多來，我們推動的誠意和善意有目共睹。談判本身就是交換意見

達成共識的過程，有不同觀點是正常的。中方不會屈從於任何壓力，有決心、有能力捍衛自身的

利益。

