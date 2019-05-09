《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》商務部電子商務和信息化司副司長蔡裕東今
日在中國品牌建設高峰論壇上表示，電子商務法已經從今年１月１日開始實施，商務部會加快出
台相關配套規則，建立健全電子商務法規體系。
同時，商務部還將推動開展電子商務的信用評價，積極創造有利於電子商務企業健康發展、
持續發展的法治化營商環境。
09/05/2019 12:14
【駐滬專電】商務部：將盡快出台電子商務法配套規則
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》商務部電子商務和信息化司副司長蔡裕東今
日在中國品牌建設高峰論壇上表示，電子商務法已經從今年１月１日開始實施，商務部會加快出
台相關配套規則，建立健全電子商務法規體系。
同時，商務部還將推動開展電子商務的信用評價，積極創造有利於電子商務企業健康發展、
持續發展的法治化營商環境。
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