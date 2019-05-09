《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》五糧液（深：０００８５８）總經理陳林今
日在中國品牌建設高峰論壇上表示，今年３月五糧液對產品進行升級換代，推出第八代經典五糧
液。同時還堅決清理高仿產品，受消費者好評。
今年是五糧液構建適應未來競爭的現代營銷體系的開篇之年，陳林指，五糧液正在推進二次
創業，希望能打造創新領先的世界一流平台。
09/05/2019 13:17
【駐滬專電】五糧液：３月產品升級換代，堅決清理高仿產品
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》五糧液（深：０００８５８）總經理陳林今
日在中國品牌建設高峰論壇上表示，今年３月五糧液對產品進行升級換代，推出第八代經典五糧
液。同時還堅決清理高仿產品，受消費者好評。
今年是五糧液構建適應未來競爭的現代營銷體系的開篇之年，陳林指，五糧液正在推進二次
創業，希望能打造創新領先的世界一流平台。
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