【駐滬專電】五糧液：３月產品升級換代，堅決清理高仿產品

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》五糧液（深：０００８５８）總經理陳林今

日在中國品牌建設高峰論壇上表示，今年３月五糧液對產品進行升級換代，推出第八代經典五糧

液。同時還堅決清理高仿產品，受消費者好評。

今年是五糧液構建適應未來競爭的現代營銷體系的開篇之年，陳林指，五糧液正在推進二次

創業，希望能打造創新領先的世界一流平台。

