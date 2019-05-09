《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》中鐵工業（滬：６００５２８）總經理李建
斌今日在中國品牌建設高峰論壇上表示，加強品牌建設，需要從政府層面持續優化制度環境，對
中國品牌的定位、培育、發展路徑、傳播與保護等加強系統研究。
在社會層面上，他提出，要加強品牌文化研究，提高中國品牌美譽度，挖掘中華優秀文化價
值觀。
從企業層面來說，要構建品牌建設的生態體系，關注投資者、政府、客戶、員工、供應商等
相關利益方的價值需求，在實現共贏中培育品牌。
09/05/2019 13:36
【駐滬專電】中鐵工業：加強品牌建設，需優化制度環境
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》中鐵工業（滬：６００５２８）總經理李建
斌今日在中國品牌建設高峰論壇上表示，加強品牌建設，需要從政府層面持續優化制度環境，對
中國品牌的定位、培育、發展路徑、傳播與保護等加強系統研究。
在社會層面上，他提出，要加強品牌文化研究，提高中國品牌美譽度，挖掘中華優秀文化價
值觀。
從企業層面來說，要構建品牌建設的生態體系，關注投資者、政府、客戶、員工、供應商等
相關利益方的價值需求，在實現共贏中培育品牌。
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