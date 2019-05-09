《午市前瞻》中美貿戰不利港股後市，若協議拉倒或下試２７５００

《經濟通通訊社９日專訊》中方代表團前往美國今日起磋商貿易問題，惟中國商務部表示，

美國如落實增加關稅，中方不得不作出反擊。港股今早低開１６３點報２８８３９後，國家統計

局公布，４月中國ＣＰＩ及ＰＰＩ分別上漲２﹒５％及０﹒９％，前者符合市場預期，後者更勝

市場預期，帶動港股跌幅一度收窄至１１２點報２８８９１，惟港股其後受Ａ股急跌拖累，跌幅

顯著擴大，最多走低５７０點見２８４３２，最終午收２８４３７點，挫５６５點或

１﹒９５％，半日主板成交６２８億元。國企指數報１０８８３，跌１﹒９３％或跌２１４點。



上證綜合指數報２８５４，跌３９點或跌１﹒３５％，成交１１８７﹒０６億元人民幣。



＊中移動升近１％冠藍籌，汽車股走弱＊



重磅股普遍向下，匯控（００００５）再跌１﹒２６％，報６６﹒６元；港交所

（００３８８）績後遭野村將其目標價，由３１５﹒１０元降至３０９﹒９０元，評級維持買入

，該股半日走低３﹒９１％，報２５０﹒８元；騰訊（００７００）跌１﹒５６％，報

３７８﹒８元；友邦（０１２９９）蒸發２﹒８％，報７８﹒１５元；中移動（００９４１）獲

瑞信上調評級，由中性升至跑贏大市，目標價維持８４﹒５元，該股半日升０﹒７６％，報

７３﹒２元，為半日表現最佳藍籌。

全國乘聯會發布的最新汽車銷售數據，據不完全統計的廠家零售數據看，４月內地乘用車廠

日均零售銷量為４﹒４３萬輛，預計按年大跌１８％，汽車股走弱，吉利（００１７５）挫

５﹒４３％，報１３﹒５８元；北汽（０１９５８）瀉４﹒６％，報４﹒９８元；長汽

（０２３３３）走低４﹒１９％，報５﹒７２元；廣汽（０２２３８）跌３﹒７１％，報

７﹒７９元；東風集團（００４８９）跟跌２﹒２７％，報６﹒８８元。

國家統計局公布４月份ＣＰＩ數字，按年回升２﹒５％，其中受非洲豬瘟疫情等因素影響，

豬肉價格繼續回升。惟中美貿易磋商將展開，市場未明朗下，食品股普跌，萬洲（００２８８）

下瀉７﹒２８％，報７﹒５１元，為半日表現最差藍籌；雨潤（０１０６８）走低６﹒４％，

報１﹒１７元；中糧肉食（０１６１０）跌２﹒３４％，報２﹒９２元；普甜食品

（０１６９９）則升５﹒７１％，報０﹒３７元。



＊舜宇創近４個月低，中芯揚近１％＊



手機設備股隨市走低，舜宇（０２３８２）今早盤中低見８５﹒８元，創近４個月低，半日

跌幅收窄，挫４﹒５２％，報８６﹒５５元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒３２％，報

１２﹒８元；富智康（０２０３８）瀉７﹒５％，報１﹒１１元；瑞聲（０２０１８）跌

５﹒０４％，報４６﹒１５元；鴻騰精密（０６０８８）跟跌３﹒１２％，報３﹒７２元。

晶片股普遍受壓，ＡＳＭ（００５２２）跌０﹒５８％報８５﹒８５元；華虹半導體

（０１３４７）走低３﹒０８％，報１７﹒０２元；上海復旦（０１３８５）跌２﹒３２％，報

１０﹒９４元；晶門科技（０２８７８）蒸發５﹒７４％，報０﹒２３元；中芯（００９８１）

公布，今年首季純利為１２２７﹒２萬美元，按年跌５８﹒２％，半日升幅收窄至０﹒８７％，

報８﹒１１元。



＊黃偉豪﹕內需股抗跌力高，潤啤企穩廿天線後可上望３８元＊



在中美貿易磨擦增加的陰霾下，港股顯著受壓，中民證劵（香港）研究部董事黃偉豪對《經

濟通通訊社》表示，短期困擾市場的因素以中美貿易戰為首，市場憂慮雙方未必能在明日達成協

議，而美方將提高關稅；其後中國公布多項經濟數據，當中金融數據例如新增社融及貸款均遜預

期，加劇恆指跌勢。

他預料，若今日港股能夠守在２９０００點關口，則後市仍有支撐，相反港股可再試深，如

１００天線及２５０天線約２８０００點水平。

黃偉豪補充，中美談判無論有沒有協議出台，對港股都是偏利淡的訊息；因為即使有協議誕

生，其利好因素早已在恆指由年初至今的升勢上反映，況且市場對協議內容亦不抱太大期望，再

現炒作機會不大。另一邊廂，若雙方沒有協議傳出甚至拉倒，對港股傷害更甚，他預計港股因此

可再下試至２７５００點水平。

大市走勢波動，他建議未持貨的投資者應耐心等候，勿心急入市；而持貨者可留意與貿易戰

較不相關、抗逆力較高的股份，如內需股。當中，他較為推薦啤酒股，如潤啤（００２９１）。

他表示，目前潤啤正在２０天線拉鋸，若能企穩可再向上望，目標價為３８元，止蝕價為２５０

天線水平（約３１﹒８元）；但該股今日仍有機會下試，建議待其回落至３３元水平吸納。

（ｙｋ）

