【明日大嶼】中大民調：４７％市民支持，主因憂土地供應不足

明日大嶼計劃惹爭議，中大香港亞太研究所早前就填海計劃進行電話訪問，接近４７％市民

支持「明日大嶼」，主因是擔心土地供應不足。亦有一半市民擔心計劃未能如期入伙，而有信心

的受訪者更只有１２﹒６％。《香港經濟日報》

