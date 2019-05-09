明日大嶼計劃惹爭議，中大香港亞太研究所早前就填海計劃進行電話訪問，接近４７％市民
支持「明日大嶼」，主因是擔心土地供應不足。亦有一半市民擔心計劃未能如期入伙，而有信心
的受訪者更只有１２﹒６％。《香港經濟日報》
09/05/2019 08:20
【明日大嶼】中大民調：４７％市民支持，主因憂土地供應不足
明日大嶼計劃惹爭議，中大香港亞太研究所早前就填海計劃進行電話訪問，接近４７％市民
支持「明日大嶼」，主因是擔心土地供應不足。亦有一半市民擔心計劃未能如期入伙，而有信心
的受訪者更只有１２﹒６％。《香港經濟日報》
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