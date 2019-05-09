【本港經濟】香港與東盟自由貿易協定生效

《經濟通通訊社９日專訊》政府發言人今日表示，香港與東南亞國家聯盟（東盟）的《自由

貿易協定》（《自貿協定》）涉及香港和緬甸、新加坡和泰國三個東盟成員國的部分將於６月

１１日生效，而有關餘下七個成員國的部分，協定生效日期將於確實後再作公布。

《自貿協定》生效後，就貨物貿易方面，新加坡承諾對所有香港原產貨物實施零關稅，而緬

甸及泰國將會逐步減免對香港原產貨物實施的關稅。關稅削減承諾涵蓋香港不同類型的貨品，包

括珠寶、服裝及衣服配件、鐘錶和時鐘、玩具等。

香港商號如欲為出口到緬甸、新加坡及泰國的香港貨物取得優惠關稅待遇，須符合有關的優

惠產地來源規則和相關規定，並向工業貿易署（工貿署）或政府認可簽發來源證機構申請產地來

源證。

就服務貿易方面，《自貿協定》生效後，有關香港與緬甸、新加坡及泰國的部分，香港服務

提供者將會在廣泛的服務界別，享有更佳的商機和取得市場准入的法律保障，包括專業服務、商

業服務、電訊服務、建造及相關工程服務、教育服務、金融服務、旅遊及與旅行相關的服務、運

輸服務，以及仲裁服務，這些都是香港具有傳統優勢或具進一步發展潛力的行業。

東盟的１０位成員國為文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰

國和越南。香港與東盟於２０１７年年底簽訂《自貿協定》和相關《投資協定》。（ｃｌ）

