《經濟通通訊社９日專訊》鴻海董事長郭台銘接受台灣傳媒訪問時表示，中美貿易戰之下，
鴻海計劃將深圳、天津部分產線移到高雄，台灣可望成為鴻海未來高階網通設備、伺服器的中國
以外市場製造中心。
郭表示，他一旦當選總統，必然會以身作則，鼓勵台商回流，日後亦會鼓勵下任鴻海董事長
將生產線搬回台灣。
富智康（０２０３８）股價最新報１﹒１２元，跌０﹒０８元或６﹒７％。
09/05/2019 14:02
【貿易開戰】郭台銘：計劃將部分內地生產線移到高雄
《經濟通通訊社９日專訊》鴻海董事長郭台銘接受台灣傳媒訪問時表示，中美貿易戰之下，
鴻海計劃將深圳、天津部分產線移到高雄，台灣可望成為鴻海未來高階網通設備、伺服器的中國
以外市場製造中心。
郭表示，他一旦當選總統，必然會以身作則，鼓勵台商回流，日後亦會鼓勵下任鴻海董事長
將生產線搬回台灣。
富智康（０２０３８）股價最新報１﹒１２元，跌０﹒０８元或６﹒７％。
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
|生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
|FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰