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09/05/2019 14:02

【貿易開戰】郭台銘：計劃將部分內地生產線移到高雄

　　《經濟通通訊社９日專訊》鴻海董事長郭台銘接受台灣傳媒訪問時表示，中美貿易戰之下，
鴻海計劃將深圳、天津部分產線移到高雄，台灣可望成為鴻海未來高階網通設備、伺服器的中國
以外市場製造中心。
　　郭表示，他一旦當選總統，必然會以身作則，鼓勵台商回流，日後亦會鼓勵下任鴻海董事長
將生產線搬回台灣。
　　富智康（０２０３８）股價最新報１﹒１２元，跌０﹒０８元或６﹒７％。

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