【港元利率】渣打優惠吸新客，六個月港元定存利率達２厘

《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港宣布，即日起至５月３１日，推出３及６個月期港元定

期存息優惠，年利率分別為１﹒９及２厘，合資格金額為１００萬港元新資金。

上述優惠只適用於該行全新優先理財客戶，客戶只可享此特別優惠一次，即可選擇３或６個

月其中一個期限。若定期存款額超過１００萬港元，首１００萬港元後之新資金的３或６個月定

期存款年利率，須向該行職員查詢。（ｃｌ）

