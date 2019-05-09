《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港宣布，即日起至５月３１日，推出３及６個月期港元定
期存息優惠，年利率分別為１﹒９及２厘，合資格金額為１００萬港元新資金。
上述優惠只適用於該行全新優先理財客戶，客戶只可享此特別優惠一次，即可選擇３或６個
月其中一個期限。若定期存款額超過１００萬港元，首１００萬港元後之新資金的３或６個月定
期存款年利率，須向該行職員查詢。（ｃｌ）
09/05/2019 14:15
【港元利率】渣打優惠吸新客，六個月港元定存利率達２厘
《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港宣布，即日起至５月３１日，推出３及６個月期港元定
期存息優惠，年利率分別為１﹒９及２厘，合資格金額為１００萬港元新資金。
上述優惠只適用於該行全新優先理財客戶，客戶只可享此特別優惠一次，即可選擇３或６個
月其中一個期限。若定期存款額超過１００萬港元，首１００萬港元後之新資金的３或６個月定
期存款年利率，須向該行職員查詢。（ｃｌ）
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
|生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
|FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰