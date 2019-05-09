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09/05/2019 14:15

【港元利率】渣打優惠吸新客，六個月港元定存利率達２厘

　　《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港宣布，即日起至５月３１日，推出３及６個月期港元定
期存息優惠，年利率分別為１﹒９及２厘，合資格金額為１００萬港元新資金。
　　上述優惠只適用於該行全新優先理財客戶，客戶只可享此特別優惠一次，即可選擇３或６個
月其中一個期限。若定期存款額超過１００萬港元，首１００萬港元後之新資金的３或６個月定
期存款年利率，須向該行職員查詢。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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