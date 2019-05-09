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即市新聞

09/05/2019 18:57

《再戰明天》中美繼續進行貿易磋商，英國公布第一季國內生產總值

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美明日（１０日）繼續進行貿易磋商，英國公布第一季國內生
產總值，美國公布４月消費者物價指數。

＊美聯儲理事布雷納德致詞＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院副總理劉鶴與美方就經貿問題繼續進行第十一輪
磋商。　
　　本港時間明晚８：３０ｐｍ，美聯儲理事布雷納德將在美聯儲系統社區發展研究會議致開幕
詞。
　　明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格與執委科爾（１０：３０ｐｍ）在２０１９年
七國集團（Ｇ７）網絡安全會議上參加小組討論。１０：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉
姆斯發表講話。９：０８ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表
講話。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。

＊英國公布第一季國內生產總值＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布３月經常帳收支，料盈餘由１６３億歐元上升至
２６０億歐元；進口（經季節調整）月率料由下滑１﹒６％升上０﹒５％；出口（經季節調整）
月率跌幅料由１﹒２％收窄至０﹒４％。２：４５ｐｍ，法國公布３月工業生產月率，料由
０﹒４％跌至負０﹒５％；年率料由０﹒６％降至負０﹒１％。
　　４：３０ｐｍ，英國公布第一季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒５％；年率料由
１﹒４％升上１﹒８％；月率料由０﹒２％降至持平。英國３月工業生產月率料由０﹒６％降至
０﹒１％；年率料由０﹒１％升上０﹒５％。英國３月服務業指數月率料維持於０﹒１％。英國
第一季進口季率料由２﹒１％升上４﹒５％；出口季率料由１﹒６％升上１﹒７％。

＊美國公布４月消費者物價指數＊

　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布４月失業率，料維持於５﹒８％；４月就業人口變動料由下
滑７０００升上１﹒２萬；３月建築許可月率料由下跌５﹒７％逆轉至上升２﹒４％。同時，美
國公布４月消費者物價指數，月率料維持於０﹒４％；年率料由１﹒９％升上２﹒１％。
　
＊聯通和大酒店開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：福田實業（００４２０）、中國聯通（００７６２）、大
酒店（０００４５）、雅居樂集團（０３３８３）和貿易通（００５３６）等。
　　派業績的公司有：卜蜂國際（０００４３）、利民實業（００２２９）、依利安達
（０１１５１）和勝捷企業（０６０９０）等。（ｈｏ）

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