【地皮截標】啟德舊跑道商業╱酒店地明截標，估值最高１１２億元

《經濟通通訊社９日專訊》啟德舊跑道區第４Ｃ區４號商業╱酒店地皮將於明日（１０日）

截標，該地皮享有全維港海景，屬優質市區商業用地，不過地皮規模較大，並有不可拆售之規定

，因此市場對該地皮估值分歧，地價估計由８２億至１１２﹒２億元，估計樓面地價為每呎

９５００元至１﹒３萬元。

美聯測量師行董事林子彬表示，啟德區為政府近年積極發展區域，位處市區及有大型規劃，

故料有一定吸引力，惟由於地皮規模頗大，投資風險亦相對較高。他續稱，地皮位處的舊跑道區

段以住宅發展為主，商業配套暫未見成熟，更限定不可拆售，屬長線投資，但項目擁維港海景，

亦鄰近郵輪碼頭，料可吸引大型發展商及財團垂青，估計樓面地價為每呎１﹒３萬元及地價

１１２﹒２億元。

華坊諮詢評估預計，該地皮市值９０至１０４億元，樓面地價每方呎１﹒０５至１﹒２萬元

，呎價略低於早前南豐投得的第１Ｆ區２號商業╱酒店地。華坊指，雖然近日啟德的住宅地皮有

集團高價承接，但商業╱酒店地的市場不能直接作參考，故此估計今次入標的發展商出價時會比

較保守。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文則表示，跑道上的商業地皮投資額大及資金回收期

長，又不能拆售，而政府的「計算」與發展商的「計算」上又有一定落差，尢其在一些不能拆售

及大規模的商用地皮上，希望政府這次在計算上可以更「貼市」，否則再有機會流標。他又估計

，入標人數為５－７個，樓面地價每呎約９５００至１﹒０５萬元，總地價則約８２億至９１億

元。

該４Ｃ區４號地盤面積約為１１﹒５１萬平方呎，可建樓面面積８６﹒３２萬平方呎，當中

３０至５０％需用作酒店用途。（ｋｙ）

