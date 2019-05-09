《經濟通通訊社９日專訊》小米集團（０１８１０）與尚乘集團今日聯合宣佈，其合資公司
「洞見金融科技（（Ｉｎｓｉｇｈｔ Ｆｉｎｔｅｃｈ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ）」獲金管局頒
發虛擬銀行牌照。「洞見金融科技」由小米集團與尚乘集團共同出資設立，其中，小米集團佔比
９０％，尚乘集團佔比１０％。
Ｉｎｓｉｇｈｔ虛擬銀行將在未來大約６個月內上線推出服務。開業初期，Ｉｎｓｉｇｈｔ
虛擬銀行將專注於金融科技與傳統銀行業務的融合，利用在人工智能、大數據、雲計算和區塊鏈
等領域的前沿技術，提升用戶體驗。（ｋｙ）
09/05/2019 17:21
【虛擬銀行】小米及尚乘合資公司獲發牌，將在６個月內上線服務
《經濟通通訊社９日專訊》小米集團（０１８１０）與尚乘集團今日聯合宣佈，其合資公司
「洞見金融科技（（Ｉｎｓｉｇｈｔ Ｆｉｎｔｅｃｈ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ）」獲金管局頒
發虛擬銀行牌照。「洞見金融科技」由小米集團與尚乘集團共同出資設立，其中，小米集團佔比
９０％，尚乘集團佔比１０％。
Ｉｎｓｉｇｈｔ虛擬銀行將在未來大約６個月內上線推出服務。開業初期，Ｉｎｓｉｇｈｔ
虛擬銀行將專注於金融科技與傳統銀行業務的融合，利用在人工智能、大數據、雲計算和區塊鏈
等領域的前沿技術，提升用戶體驗。（ｋｙ）
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