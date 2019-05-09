《小傳日記》中美快談判，成敗各參半；魚缸又跣低，坐正瀡滑梯！

《小傳日記》花旗國噚晚（８日）「孖屐」謹慎關注中美貿易談判嘅最新發展，但缸友們都

係好擔心，標指連撻第三日，微跌４點報２８７９；納指收低２０點報７９４３；道指就微高２

點報２５９６７。不過，神州商務部話，花旗國如果落實增加關稅，神州就會反擊，嚇到香江魚

缸今朝（９日）低開１６３點報２８８３９，即時痛失二萬九，之後神州統計局公布，４月

ＣＰＩ同ＰＰＩ分別踢高逾２巴仙同近１巴仙，雙雙符合「孖屐」預期，一度帶動魚缸跌幅收窄

至近百點。不過，午飯前魚缸已經剎車穿埋２８５００點關口。下晝魚缸跌幅跟隨Ａ場瀡滑梯，

最低見２８２８１點，最終收報２８３１１點，插水６９２點，幅度逾２巴仙，成交額１２１８

億銀增加逾１３巴仙。國貨收報１０８４５點，失一萬一關口，跌２５２點，幅度有逾２巴仙。

神州Ａ場今日大插水，上證報２８５０點，跌４２點或逾１巴仙。深證再失九千關，收報

８８７７點，跌１２５點或逾１巴仙。兩市成交額４３４０億人仔多出近一倍。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跟隨魚缸撻低逾１巴仙，報６６﹒４５銀。生發發

（００３８８）畀野村唱淡，降「他屐」近２巴仙，全日大劈半成，報２４８銀，失守百天線

（約２５４﹒１７銀）。ＱＱ（００７００）明顯回軟，全日吐逾２巴仙，報３７５﹒６銀。神

州移動（００９４１）畀瑞信睇好，升佢評級到跑贏大市，維持「他屐」，全日硬淨踢高１毫，

報７２﹒７５銀。ＡＩＡ（０１２９９）畀人追住掟，失守８０元關口及５０天線（約

７８﹒８１銀），縮水逾３巴仙，報７７﹒６５銀。

恆安國際（０１０４４）收高近半巴仙，報６８﹒２銀，係表現最好藍戰士。粵海投資

（００２７０）踢高近３巴仙，報１５﹒２８銀，係表現最好紅戰士。



＊汽車銷量降車佬跌幅擴，油價意外升神州鐵鳥驚＊



神州乘聯會今日講咗砵砵車最新嘅銷量，上個月車廠日均零售銷量４﹒４３萬架，按年大縮

水１８巴仙，增長走勢明顯稍為弱啲。總體批發量每日４﹒３８萬架，按年又大縮水２２巴仙，

難怪一眾車佬都跣低。花旗、中金同中銀國際都一致唱淡吉利（００１７５），今日跣低近６巴

仙，報１３﹒５銀，係表現最差藍戰士。廣汽（０２２３８）亦不獲花旗睇好，撻低逾４巴仙，

報７﹒７５銀。東風（００４８９）縮水近３巴仙，報６﹒８４銀。不過花旗認為「孖屐」對豪

華砵砵車需求依然樂觀，睇好華晨（０１１１４）同北汽（０１９５８），但前者依然大劈逾３

巴仙報７﹒６９銀，後者更剎車近５巴仙收４﹒９６銀。

花旗國能源資料協會噚晚公布，上星期花旗國原油庫存減少４００萬桶，但「孖屐」一直預

計增加１２０萬桶，油存意外減少令油價踢高，神州鐵鳥畀人追住掟。東方航空（００６７０）

撻低逾６巴仙，報４﹒７７銀，失咗百天線（５﹒０３４元）。南方航空（０１０５５）跣低近

半成，報５﹒７４銀。國航（００７５３）縮水逾４巴仙，報７﹒９２銀。



＊丘鈦出貨勁同業唔生性，中芯難捉勢華虹真閉翳＊



呢期中美貿易戰打得風風火火，首當其衝都係手機設備佬，其中丘釱（０１４７８）雖然４

月出貨量按年升一倍，股價衝高７巴仙後倒跌，最後挫近３巴仙，收報７﹒２１銀。大隻佬瑞聲

（０２０１８）見個半月低位，收跌近６巴仙，報４５﹒９銀。舜宇（０２３８２）都穿９０銀

關口，收跌逾５巴仙，報８６﹒１銀。通達集團（００６９８）創逾４年新低，收跌近３巴仙，

報０﹒７２銀。早排爆升嘅富智康（０２０３８）跌逾８巴仙，收報１﹒１銀。

晶片佬喺神州Ａ場雖然係威係勢，但魚缸急瀉都拖累表現，中芯（００９８１）首季純利跌

五成半，早段股價仍可衝高逾３巴仙，惟收市前失守，跌一格報８﹒０３銀。ＡＳＭ太平洋

（００５２２）逆市靠好升亳半子，報８６﹒５銀。華虹（０１３４７）急瀉近５巴仙，報

１６﹒７４銀。上海復旦（０１３８５）跳水逾６巴仙，收報１０﹒５銀。



＊金融數據差內銀跌到趴，神州股市垮平保無揸拿＊



神州人民銀行今日公布嘅金融信貸數據，再次印證３月「經濟好轉」只係幻覺。神州４月新

增貸款１﹒０２萬億人仔，遠差過預期嘅１﹒２萬億人仔，亦都比３月少６７００億人仔。社會

融資規模增量就比上個月嘅破紀錄規模，勁減超過一半到１﹒３６萬億人仔。３月嘅數據好，內

銀當時都升唔起，更何況依家貿易戰打到埋身，佢哋又點會唔下沉？招行（０３９６８）仆直近

５巴仙，報３６﹒２銀。建行（００９３９）插逾３巴仙，報６﹒４４銀。工行（０１３９８）

軟近３巴仙，報５﹒５銀。中行（０３９８８）亦都滑近３巴仙，報３﹒５１銀，穿百天線（約

３﹒５７５銀）及２５０天線（約３﹒５８３銀）。

經濟唔好，Ａ埸走弱，內險都好難獨善其身。國壽（０２６２８）跣低近４巴仙，報

１９﹒３２銀，失１００天線（約１９﹒７４３銀），但就險守２５０天線（約１９﹒２０５銀

）。財險（０２３２８）一度跌穿８蚊，低見７﹒９６銀，收市報８﹒０８銀，創逾三個月低，

趴低逾３巴仙。平保（０２３１８）就穿咗５０天線（約８８﹒６４９銀），報８６﹒７銀，創

逾一個月新低，滑近３巴仙。請請！



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