《經濟通通訊社９日專訊》消息指，恆隆（０００１０）旗下長沙灣永康街９號全幢工貿物
業，獲財團以４０億元洽購至尾聲，料短期內易手。
本年初，恆隆推出數項物業招標，其中永康街９號全幢為最貴重。物業位於長沙灣區，鄰近
港鐵荔枝角站，於１９９７年落成，屬工貿用途，樓高３５層，項目５至３８樓為辦公樓層，總
樓面達３７９１３９平方呎，而１至３樓為停車場。
若最終成交，平均呎價約１萬元，屬略低於市場價格。（ｈｌ）
09/05/2019 09:03
【本港樓市】消息指恒隆（１０）長沙灣工貿樓全幢獲４０億元洽購
《經濟通通訊社９日專訊》消息指，恆隆（０００１０）旗下長沙灣永康街９號全幢工貿物
業，獲財團以４０億元洽購至尾聲，料短期內易手。
本年初，恆隆推出數項物業招標，其中永康街９號全幢為最貴重。物業位於長沙灣區，鄰近
港鐵荔枝角站，於１９９７年落成，屬工貿用途，樓高３５層，項目５至３８樓為辦公樓層，總
樓面達３７９１３９平方呎，而１至３樓為停車場。
若最終成交，平均呎價約１萬元，屬略低於市場價格。（ｈｌ）
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