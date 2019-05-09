【本港樓市】消息指恒隆（１０）長沙灣工貿樓全幢獲４０億元洽購

《經濟通通訊社９日專訊》消息指，恆隆（０００１０）旗下長沙灣永康街９號全幢工貿物

業，獲財團以４０億元洽購至尾聲，料短期內易手。

本年初，恆隆推出數項物業招標，其中永康街９號全幢為最貴重。物業位於長沙灣區，鄰近

港鐵荔枝角站，於１９９７年落成，屬工貿用途，樓高３５層，項目５至３８樓為辦公樓層，總

樓面達３７９１３９平方呎，而１至３樓為停車場。

若最終成交，平均呎價約１萬元，屬略低於市場價格。（ｈｌ）

