【港航內鬥】傳羅兵咸已辭任香港航空核數師

《經濟通通訊社９日專訊》《信報》報道，現任香港航空核數師羅兵咸永道會計師或已辭任

。

據公司註冊署申報文件顯示，港航於５月３日遞交一份標題為「核數師辭職通知」文件，該

文件仍處於「待辦」狀況，未能公開查閱文件內容。

報道引述港航發言人表示，公司最近更換其核數服務商，以有效管理成本及滿足不斷變更的

業務需求。

早前有報道指，港航去年度業績轉盈為虧，虧損達３０億元。（ｈｌ）

