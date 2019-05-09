中美貿戰恐升級，港股瀉６９２點報２８３１１，兩日累挫逾千點

《經濟通通訊社９日專訊》中美在貿易問題上再現暗湧，中國商務部日前表示，美國如落實

增加關稅，中方不得不作出反擊，令投資者對中美新一輪貿易會談結果感到悲觀，繼而拖累中港

股市氣氛。港股今早低開１６３點後跌幅不斷擴大，半日更收跌５６５點或１﹒９５％，報

２８４３７點。

Ａ股午後跌幅有所擴大，港股在港交所（００３８８）及友邦（０１２９９）沽壓持續加大

拖累下，加上中資金融股集體散水，港股曾最多急挫７２１點，全日低見２８２８１點，最終收

市跌６９２點或２﹒３９％，報２８３１１點，兩日累計蒸發１０５１點。主板總成交１２１８

億元，較昨日增逾一成三。國企指數收報１０８４５點，跌２５２點或２﹒２７％。

Ａ股方面，上證收報２８５０，跌４２點或１﹒４８％。深證收報８８７７，跌１２５點或

１﹒３９％，兩市全日成交額僅４３４０﹒１億人民幣，較昨日減少１１﹒２％。



＊中移動一支獨秀領漲重磅股，建行交行挫超過３％＊



大市氣氛明顯轉差，重磅股幾近全線回吐，港交所（００３８８）急跌４﹒９８％，報

２４８元。友邦（０１２９９）挫３﹒４２％，報７７﹒６５元。騰訊（００７００）走低

２﹒３９％，報３７５﹒６元。匯控（００００５）跌１﹒４８％，報６６﹒４５元。中移動（

００９４１）全日大部分時間均領漲一眾藍籌，惟競價時段被內需股後來居上，全日窄幅升

０﹒１４％，報７２﹒７５元。

受累Ａ股回吐，中資金融股再度集體散水，建行（００９３９）急跌３﹒１６％，報

６﹒４４元。工行（０１３９８）挫２﹒６６％，報５﹒５元。中行（０３９８８）走低

２﹒５％，報３﹒５１元。農行（０１２８８）蒸發２％，報３﹒４３元。招行（０３９６８）

急挫４﹒７４％，報３６﹒２元。交行（０３３２８）下滑３﹒１３％，報６﹒２元。

內險股方面，國壽（０２６２８）急跌３﹒８８％，報１９﹒３２元。平保（０２３１８）

下滑２﹒８％，報８６﹒７元。財險（０２３２８）走低３﹒２３％，報８﹒０８元。新華保險

（０１３３６）跌３﹒７４％，報３７﹒３５元。太平（００９６６）蒸發３﹒２６％，報

２０﹒７５元。



＊日清多賺兩成半仍急挫逾半成，吉利受壓領跌藍籌＊



恆安（０１０４４）於尾市突有資金追入，全日升０﹒４４％，報６８﹒２元，為表現最佳

藍籌。其他內需股方面，旺旺（００１５１）無升跌，報６﹒２３元。康師傅（００３２２）走

低２﹒２８％，報１２﹒８８元。統一（００２２０）軟０﹒４９％，報８﹒０７元。日清食品

（０１４７５）日內放榜首季多賺兩成半，惟仍隨市跌５﹒１６％，報４﹒４１元。豬肉股萬洲

（００２８８）蒸發５﹒８％，報７﹒６３元。

全國乘聯會發布的最新汽車銷售數據，根據不完全統計的廠家零售數據看，４月內地乘用車

廠日均零售銷量為４﹒４３萬輛，預計按年大跌１８％，目前看全月的增長應該稍弱於３月走勢

，增長相對偏弱。汽車股日內全線捱沽，吉利（００１７５）急跌５﹒９９％，報１３﹒５元，

為跌幅最大藍籌。長汽（０２３３３）走低２﹒８５％，報５﹒８元。廣汽（０２２３８）蒸發

４﹒２％，報７﹒７５元。比亞迪（０１２１１）跌１﹒９１％，報４８﹒８５元。

部分公用股獲資金湧入避險，電能（００００６）於收市競價時段抽高，全日升

０﹒２７％，報５５﹒２元。中電（００００２）挫０﹒８５％，報８７﹒４元。煤氣

（００００３）走低０﹒５３％，報１８﹒６元。粵投（００２７０）則逆市升２﹒５５％，報

１５﹒２８元，為表現最佳國指股。

中資電訊股除中移動有追捧外，中電信（００７２８）亦逆市漲１﹒７６％，報４﹒０５元

。中聯通（００７６２）走低１﹒５６％，報８﹒８３元。中鐵塔（００７８８）則急挫

５﹒８％，報１﹒９５元，為表現最差國指股。

ＭＥＧＡＥＸＰＯ（０１３６０）遭沽空機構狙擊，指該過去兩年進行虛假交易，更被指向

賣淫公司提供服務，該股急瀉２９﹒７６％後停牌，報２﹒９５元，為跌幅最大個股。御德國際

（０８０４８）逆市飆４６﹒１５％，報０﹒１９元，為升幅最大個股。（ｔｔ）

