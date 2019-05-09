《經濟通通訊社９日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂中，被裁定兩項暴動罪及一項襲警
罪成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日被高等法院宣判刑期，容偉業
被判監禁３年；袁智駒同樣被判監３年。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/05/2019 15:27
【旺角騷亂】容偉業、袁智駒涉暴動等罪，二人均被判監３年
《經濟通通訊社９日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂中，被裁定兩項暴動罪及一項襲警
罪成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日被高等法院宣判刑期，容偉業
被判監禁３年；袁智駒同樣被判監３年。（ｃｗ）（ｚｚ）
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