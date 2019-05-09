【香港政情】行管會將於２０日處理保安員稱被秘書處政治打壓一事

《經濟通通訊社９日專訊》今日有立法會保安員指控被秘書處政治審查，甚至因此被長期針

對並打壓。立法會主席兼行管會主席梁君彥表示，留意已收到有關信件，將於本月２０日處理今

次事件，強調會秉公辦理。（ｃｗ）（ｚｚ）

