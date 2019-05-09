《經濟通通訊社９日專訊》今日有立法會保安員指控被秘書處政治審查，甚至因此被長期針
對並打壓。立法會主席兼行管會主席梁君彥表示，留意已收到有關信件，將於本月２０日處理，
但目前沒有理據要求立法會秘書長陳維安停職。
立法會秘書長陳維安則指，秘書處會全力配合行管會的全部決定，強調自己從來沒有要求職
員作政治表態，由於今日才收到有關投訴，需詳細了解事件才可作進一步回應。
被問到行管會會否委託第三方跟進，梁君彥指詳細如何做，要待開會時再討論。（ｃｗ）（
ｚｚ）
09/05/2019 18:34
【香港政情】陳維安：從無要求職員就政治立場表態
《經濟通通訊社９日專訊》今日有立法會保安員指控被秘書處政治審查，甚至因此被長期針
對並打壓。立法會主席兼行管會主席梁君彥表示，留意已收到有關信件，將於本月２０日處理，
但目前沒有理據要求立法會秘書長陳維安停職。
立法會秘書長陳維安則指，秘書處會全力配合行管會的全部決定，強調自己從來沒有要求職
員作政治表態，由於今日才收到有關投訴，需詳細了解事件才可作進一步回應。
被問到行管會會否委託第三方跟進，梁君彥指詳細如何做，要待開會時再討論。（ｃｗ）（
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