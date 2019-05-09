【移交逃犯】林鄭：對有人的極端言論而挑起中港矛盾感痛心遺憾

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會行政長官答問會。她在開場時表示

，中央堅定不移貫切「一國兩制」方針，對於近日因修訂《逃犯條例》，社會因不理解等其他原

因，出現極端言論及不必要恐懼，挑起中港矛盾，對此感到痛心及遺憾。

她說，望社會務實討論建議安排，而不是抗拒修例，強調政府會繼續解說，認真考慮具建設

性的意見。（ｃｗ）（ｚｚ）

