《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會行政長官答問會。金融界立法
會議員陳振英關注，環聯資訊（Ｔｒａｎｓ Ｕｎｉｏｎ）提供市民信貸報告予第三者時，保安
粗疏，令市民私隱受侵害，促政府增加洩漏私隱的罰則及引入競爭者。
林鄭回應時表示，政府對市民的私隱同個人資料非常重視，將會請財政司及金管局跟進加強
保障市民個人信貸信息事宜。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/05/2019 11:54
【答問大會】林鄭：會請財政司及金管局跟進加強保障個人信貸信息
《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會行政長官答問會。金融界立法
會議員陳振英關注，環聯資訊（Ｔｒａｎｓ Ｕｎｉｏｎ）提供市民信貸報告予第三者時，保安
粗疏，令市民私隱受侵害，促政府增加洩漏私隱的罰則及引入競爭者。
林鄭回應時表示，政府對市民的私隱同個人資料非常重視，將會請財政司及金管局跟進加強
保障市民個人信貸信息事宜。（ｆｗ）（ｚｚ）
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