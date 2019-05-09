《經濟通通訊社９日專訊》東方明珠前副主席兼前全國政協委員劉夢熊，因在２０１３年去
信威嚇時任特首梁振英及廉政專員白韞六，促終止調查東方明珠詐騙案，被控企圖妨礙司法公正
罪成，判監１８個月。劉夢熊已服刑完畢，但仍向終審法院提出上訴，惟今日終審法院決定駁回
其上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/05/2019 13:00
【香港政情】劉夢熊企圖妨礙司法公正罪終極上訴被駁回
《經濟通通訊社９日專訊》東方明珠前副主席兼前全國政協委員劉夢熊，因在２０１３年去
信威嚇時任特首梁振英及廉政專員白韞六，促終止調查東方明珠詐騙案，被控企圖妨礙司法公正
罪成，判監１８個月。劉夢熊已服刑完畢，但仍向終審法院提出上訴，惟今日終審法院決定駁回
其上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
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