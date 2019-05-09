【香港政情】劉夢熊企圖妨礙司法公正罪終極上訴被駁回

《經濟通通訊社９日專訊》東方明珠前副主席兼前全國政協委員劉夢熊，因在２０１３年去

信威嚇時任特首梁振英及廉政專員白韞六，促終止調查東方明珠詐騙案，被控企圖妨礙司法公正

罪成，判監１８個月。劉夢熊已服刑完畢，但仍向終審法院提出上訴，惟今日終審法院決定駁回

其上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

